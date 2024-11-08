古建築で彩色塑像の美を堪能中国山西省長治市10月31日、山西省長治市の観音堂にある彩色塑像。（長治＝新華社記者/杜瀟逸）【新華社長治11月8日】中国山西省長治市には歴史ある建築物が多く、建物内に各時代の芸術様式で作られた彩色塑像が残り、多くの観光客を引き付けている。古建築で彩色塑像の美を堪能中国山西省長治市10月31日、山西省長治市の崇慶寺で撮影した彩色塑像。（長治＝新華社記者/杜瀟逸）古建築で彩色塑像