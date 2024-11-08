日産自動車は反落で年初来安値を更新。７日取引終了後、２５年３月期連結業績予想について、売上高を１４兆円から１２兆７０００億円（前期比０．１％増）へ、営業利益を５０００億円から１５００億円（同７３．６％減）へ下方修正すると発表。これを嫌気した売りが出ている。 グローバル販売台数の想定を３６５万台から３４０万台に引き下げたことに加えて、為替想定レートを１ドル＝１５５円から１４９円へ、