オプテックスグループが大幅に３日続伸となっている。同社は７日取引終了後、２４年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３５．８％増の５４億５７００万円となり、通期計画６６億円に対する進捗率は８２．７％となった。 売上高は同１４．４％増の４６９億５２００万円で着地。センシングソリューション（ＳＳ）事業とインダストリアルオートメーショ