有沢製作所が３連騰。７日の取引終了後、２５年３月期の連結経常利益を従来予想の３３億円から４３億円（前期比２．９倍）に上方修正すると発表しており、これが好感されている。 同時に発表した２４年４～９月期の同利益は前年同期比１３．４倍の２９億１７００万円となり、従来予想の２１億円を大きく上回って着地した。スマートフォンや半導体の需要回復を背景に電子材料の販売が拡大したほか、医療用モニタ