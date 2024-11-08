資生堂が急反落している。７日の取引終了後、２４年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直し、売上高予想を１００億円減額し９９００億円（前期比１．７％増）、最終利益予想を１６０億円減額し６０億円（同７２．４％減）に下方修正した。増益予想から一転して最終減益を見込む形となり、ネガティブ・サプライズと受け止められたようだ。中国人消費者の節約志向の高まりを背景