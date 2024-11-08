日本情報Ｃは続急騰。７日の取引終了後に２５年６月期第１四半期（７～９月）の連結業績を発表。売上高１４億１０００万円（前年同期比４５．７％増）、経常利益３億６００万円（同４．２倍）といずれも急拡大しており、これが好感されている。 賃貸管理ソフト「賃貸革命」を主力とする管理ソリューション部門の成長が継続したほか、７月からの会社合併に合わせてリアルネットプロの３カ月分（２４年４月ᦉ