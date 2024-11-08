2018年の夏頃から日本でも有名になったバスクチーズケーキ。表面が黒っぽく焼けたバスクチーズケーキは、いまやベイクドチーズケーキの一種としてお馴染みですよね。人気料理系YouTubeチャンネル『くまの限界食堂』では、アレンジを加えた「キャラメルバナナバスク」を紹介していました。潰したバナナを加えて焼くだけですが、キャラメリゼしたようなバナナのおいしさを楽しめるのだとか。混