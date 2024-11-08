【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Ryubi Miyase新曲「白く染まる前に」の世界観を描いたスペシャルコラボドローンショーを実施！ 11月7日から10日まで明治神宮外苑を舞台に開催される、光の祭典『TOKYO LIGHTS 2024 -Autumn Party-』。その幕開けを飾る形で、俳優・アーティストのRyubi Miyaseがスペシャルライブを披露した。 ドローンショーとのスペシャルコラボライブを披露する予定