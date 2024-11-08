前年勝ち馬も前哨戦勝ち馬も今年の秋華賞馬も不在。エリザベス女王杯は何を根拠に予想すべきか。Ｖチューバー・樫桜華（かしおか）エクア＝年齢非公表＝は臨戦、調教、血統など多角的にジャッジして全頭評価。結論は日曜紙面で！1枠1番ホールネスメンバー最多の１１Ｆキャリア４戦、最多３勝。このＧ１を狙ってきた用兵は不気味。1枠2番ライラック過去２年２、４着と得意の舞台。乱ペースの仕掛け合いで最後に差してくるタイ