アメリカのトランプ次期大統領と早く接点を持とうと、石破首相は直接会談の機会を持とうと模索しています。8年前は安倍元首相が良好な関係を築きましたが、同じやり方が通用するとは限りません。外交交渉を進める上でカギとなる人物や懸念材料を考えます。■トランプ新大統領との会談を模索藤井貴彦キャスター「トランプ次期大統領と石破首相は7日朝に電話で会談しました。来週、国際会議に出席するのに合わせてアメリカを訪問し、