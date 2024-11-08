横綱照ノ富士大相撲の東横綱照ノ富士の九州場所（10日初日・福岡国際センター）休場が8日、決まった。同日発表の初日と2日目の取組に入らなかった。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱旭富士）によると、両膝痛や腰痛、持病の糖尿病が理由だという。横綱在位20場所で休場は12度目に上り、2場所連続全休は確実。伊勢ケ浜親方は「（来年1月の）初場所にまず出るということ。1年間、フルに出られなかったのはファンの期待を裏切った」と