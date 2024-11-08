とちぎテレビ １０月２８日から１１月３日までの１週間に報告された新型コロナウイルスの栃木県内の感染状況です。感染者の数は５週ぶりに増加しました。 １０月２８日から１１月３日までの１週間に県内の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者の数は１４６人でした。 １つの医療機関あたりでは１．９２人と５週ぶりに増加しました。 １週前＝１．７５人 ２週前＝２．３０人 ３週前＝３．０３人 ４週