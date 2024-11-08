¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Ø¤ÎÀìÇ°¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÇßÀîÉ÷»Òphoto by Takahashi Manabu¡Ú¼«Å¾¼Ö¶¥µ»°úÂà¤Î¿´¶­¤òÅÇÏª¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Î£Ç?³«ºÅ¡ÖÂè£²²ó¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡×¤¬¡¢11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤ÏÇ¯Ëö¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥óºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë£Ç?³«ºÅ¡£ºòÇ¯¤ÏÇßÀîÉ÷»Ò¡ÊÅìµþ¡¦112´ü¡Ë¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎ¾Î©¤Î¤Ê¤«¤Ç¸Â¤é¤ì