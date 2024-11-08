ジェフユナイテッド市原・千葉レディースは7日、新潟医療福祉大学女子サッカー部に所属するGK木崎あみ(健康スポーツ学科4年)の加入内定を発表した。宮城県・聖和学園高等学校から新潟医療福祉大学に進学した木崎は2002年生まれの22歳。身体能力、ロングフィード、セービング能力に定評のあるGKだ。木崎はクラブ公式サイトを通じて「この度、新潟医療福祉大学からジェフユナイテッド市原・千葉レディースに加入することになりました