大相撲の横綱照ノ富士（３２）（伊勢ヶ浜部屋）が、１０日に福岡国際センター（福岡市）で初日を迎える九州場所を休場することが８日に決まった。今場所も初日から横綱不在となる。照ノ富士の休場は、膝の故障や糖尿病などで全休した秋場所に続いて２場所連続。今年初場所を制し、名古屋場所では１０度目の優勝を飾ったが、今年の６場所で１５日間皆勤はこの２場所のみとなる。