アカゲザル/Istvan Kadar Photography/Moment RF/Getty Images（ＣＮＮ）米サウスカロライナ州の小さな町にある研究施設からアカゲザル４３匹が脱走し、突然現れた動物たちが町中に騒動を巻き起こす映画「ジュマンジ」さながらの展開となっている。サルたちは６日、同州イェマシーにあるアルファジェネシス類人猿センターから脱走した。町の発表によると、現地時間７日午前の時点でまだ捕獲されていない。警察は住民に対し、家にサ