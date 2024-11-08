日本相撲協会は８日、大相撲九州場所（１０日初日、福岡国際センター）の取組編成会議を開いた。横綱照ノ富士（３２）＝伊勢ケ浜＝は初日の取組から外れ、休場が決まった。休場は２場所連続通算２３度目。２０２１年秋場所の横綱昇進後では、在位２０場所で１２度目となる。照ノ富士は９月の秋場所を糖尿病と両膝のケガのため全休。１０月の秋巡業は土俵入りは務める一方で取組には参加せず、秋場所と同じ症状で一時離脱もあっ