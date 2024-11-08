東京・府中市の現職最年少の市議会議員が、男性に対する不同意わいせつの疑いで逮捕されました。【写真を見る】【独自】東京・府中市議の秋田りゅういち議員（27）「2次会に行こう」20代男性に睡眠薬飲ませ自宅で… 不同意わいせつ容疑で逮捕警視庁記者「警視庁の捜査員に連れられて、秋田容疑者が自宅マンションから出てきました」不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、府中市の市議会議員・秋田隆一容疑者（27）です。