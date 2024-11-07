韓国最大級のヘルス&ビューティストア「オリーブヤング」発のメイクアップブランド「WAKEMAKE」から、待望のホリデーコレクションが登場！神秘的ムードを連想させるラベンダーグロウなコスメは、どれも冬の今こそ使いたくなるものばかり。気になるコレクションのナカミ、さっそく覗いてみましょう♡ 16色アイパレットで火がついた！韓国コスメ界の定番 オリーブヤング初のカラ&