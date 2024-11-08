エコナックホールディングスが急伸している。同社は７日取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３．７倍の１億３４００万円となり、通期計画２億４０００万円に対する進捗率は５５．８％に達した。 売上高は同６．３％増の９億６０００万円で着地。主力の温浴事業で「テルマー湯新宿店」と「テルマー湯西麻布店」の入館者数がともに伸びた