水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」（毎週月〜金 朝5:50〜9:00 ※一部地域を除く）。来週11月11日（月）の「ZIP!」内「流行ニュース キテルネ！」コーナー（朝7時40分頃）にて、RIIZEがスペシャルリポーターとして登場！「この秋食べたい！ほっこりリンゴスイーツ」を紹介する。去年9月、東方神起やSHINeeなどが所属するSMエンターテインメントからデビューしたRIIZE。この夏、初の日本