元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が8日、自身のSNSを更新。日本維新の会の次期代表について言及した。日本維新の会の馬場伸幸代表は6日、衆院選で議席減に終わった結果を踏まえ、17日告示の代表選に立候補せず退任する意向を表明した。自身のX（旧ツイッター）に投稿した。党内で馬場執行部に対する不満や党首交代論が高まっていた。後任には吉村洋文共同代表（大阪府知事）を推す声が上がっており、代表選の動きが本格