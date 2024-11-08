世界の平均気温について、2024年が、「観測史上最も暑い年」になる見通しだとEU＝ヨーロッパ連合の気象分析機関が、発表しました。EUの気象分析機関「コペルニクス気候変動サービス」は7日、2024年の世界の平均気温は、観測史上最も暑かった2023年を上回ることがほぼ確実になったと発表しました。温室効果ガス削減に向けた国際枠組みである「パリ協定（2015年）」では18世紀の産業革命前と比べて、世界の平均気温の上昇幅を1