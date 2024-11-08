暦の上では冬が始まる「立冬」の11月7日、京都の冬の味覚「千枚漬」の漬け込みが本格化した。京漬物の老舗・大安本店（京都市東山区岡崎）立冬から始まる千枚漬の漬け込み〈2024年11月7日 京都市東山区・大安本店内工房〉創業122年・京漬物の老舗「大安(だいやす)」本店に併設された工房（京都市東山区）で、熟練職人による作業が報道関係者に公開された。千枚漬は、直径20センチ、重さ約2キロの京野菜「聖護院（しょうごい