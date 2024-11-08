【ロッテ選手権】（米ハワイ州ホアカレイCC=6536ヤード・パー72）第1日❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 原英莉花、胸元パックリの純白衣装で前かがみ！！！ポイントランク（PR）58位の渋野日向子（25）が、1バーディー2ボギー1ダブルボギーで75。3オーバーの107位発進となった。渋野は今大会と次戦でPR60位以内をキープしなければ、優勝賞金400万ドル（約6億2000万円）の今季最終戦（ツアー選手権.21日開幕）に出られ