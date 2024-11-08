今季の米女子ツアーも残り3試合。日本時間7日開幕のロッテ選手権（ハワイ州・ホアカレイCC=6536ヤード・パー72）には、古江彩佳（24）、西郷真央（23）、畑岡奈紗（25）、渋野日向子（25）ら、9人の日本勢が参戦する。❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 原英莉花、胸元パックリの純白衣装で前かがみ！！！ルーキー・オブ・ザ・イヤー争いでトップに立つ西郷はこのまま逃げ切りたいところだが、それは古江も同じだろう。