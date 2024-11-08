世界160カ国以上でエナジードリンクを販売する大手飲料メーカー「レッドブル社」（本社オーストリア）に買収されたJリーグの大宮アルディージャ（2025年シーズンからJ2）が6日、新たなクラブ名やエンブレムなどを発表した。【もっと読む】「Jリーグ初の外資系企業・単独オーナー誕生」で日本サッカーはどう変わる？J初となる「100％外国資本」で運営され、新チーム名は「RB大宮アルディージャ」に決まった。誰もが「RBは主力