韓国光州（クァンジュ）地裁第１３民事部（裁判長チョン・ヨンホ）は７日、Ａさんら原告１９人が日本企業三菱マテリアル（旧三菱鉱業）を相手取って起こした「損害賠償訴訟」に対して原告一部勝訴の判決を下した。裁判部は三菱マテリアルが原告のうち１４人に損害賠償金を一部支給するように命じた。残り原告５人の損害賠償請求は棄却した。該当の訴訟は２０１９年４月に始まり５年７カ月ぶりに１審宣告が下された。原告は日帝強制