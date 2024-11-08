【経済ニュースの核心】米大統領選勝利で株価急騰1000円高！「トランプ買い」いつまで続く？ 専門家が先行き占う英国のチャールズ国王は10月25日、サモアで開催された英国の旧植民地を中心とする56カ国の首脳が集う英連邦コモンウェルス首脳会議で過去の償いを求められた。アフリカ、カリブ海、太平洋の多くの旧植民地諸国は、宗主国だった英国や欧州列強が奴隷制に対する金銭的補償か、少なくとも政治的な償いを行うことを望