麒麟・川島明（45＝写真）がMCを務める朝の情報バラエティー番組「ラヴィット！」（TBS系）。6日、タレントの小堺一機（68）が出演し、小堺の名前がXの話題ワードにランクインした。この日は番組内で、1991年から2015年まで小堺が司会を務めた「ライオンのごきげんよう」（フジテレビ系）で名物企画だった“サイコロトーク”を再現。視聴者からは《懐かしい》の声が続出した。麒麟・田村裕さんインタビュー「ホームレス中学生」