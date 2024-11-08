先ごろ再婚を発表したのはタレント川崎麻世（61）。SNSで《この度兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました》とし、白のタキシードでひざまずき、ウエディングドレスの新妻にブーケを手渡すショットを公開。日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に夫婦揃って出演した。【写真】エミー賞18冠 真田広之の「素顔と私生活」 葉月里緒奈との衝撃不倫、元妻・手塚理美とは関係良好前妻カイヤとは昨年10月に5年に及ぶ泥沼離婚