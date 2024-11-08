宇宙開発を重点産業に掲げるタイで、日本など海外の事業者が最新の宇宙技術を紹介するイベントが開かれました。タイで7日から始まったこのイベントは、東南アジア最大級の宇宙技術の展示会です。出展した日本の宇宙スタートアップ「ispace」は、タイの航空宇宙メーカーと共同で、今後拡大が見込まれる東南アジアの市場向けに月周回サービスの提供を目指しています。また、現地の大学とともに森林火災対策の実証実験を重ね