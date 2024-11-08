ドイツで、財政政策を巡る対立から、連立与党3党のうちの一角が離脱し、連立政権の枠組みが崩壊しました。来年3月までに総選挙が行われる見通しです。ドイツのショルツ首相は6日、連立与党を構成する3党の一角「自由民主党」の党首である財務相を、解任したことを明らかにしました。来年度の予算編成方針などを巡り、ショルツ首相が所属する中道左派の「社会民主党」と環境保護政党の「緑の党」が、債務を拡大し社会保障や気