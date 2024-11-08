ウクライナのゼレンスキー大統領は7日、ロシアを支援するために派遣された北朝鮮兵をめぐり、ウクライナ軍との衝突で、死傷者が出ていると主張しました。ウクライナメディアなどによりますと、ゼレンスキー大統領は7日、訪問先のハンガリーで会見し、越境攻撃を続けるロシア西部クルスク州に北朝鮮の兵士1万1000人が駐留しているとした上で、「部隊の一部はウクライナ軍との戦闘に参加し、すでに死傷者が出ている」と主張しました