グラビアアイドルの水咲優美が6日（水）、豊満バストあふれるビキニショットを公開した。【別カット】服の上からも伝わるスタイルの良さ、水咲優美の撮り下ろしカット2013年に芸能界デビューし、「石原さとみにそっくりな美女」とSNSで話題を呼んだグラビアアイドルの水咲優美。水咲は6日、「これはBMI21の超健康ボディです 男性ウケのいい体型だと聞きましたが…どうでしょうか…？？」とXを更新。健康美ボディから豊満バストこぼ