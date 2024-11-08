【モデルプレス＝2024/11/08】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が11日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）内のコーナー、流行ニュース「キテルネ！」にスペシャルリポーターとして登場。日本では初となる“食リポ”に挑戦する。【写真】RIIZE、リンゴスイーツをリポート◆RIIZE、日本でリポートに初挑戦2023年9月、東方神起やSHINeeなどが所属するSMエンターテインメントからデビューしたRIIZE。こ