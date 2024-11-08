８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４０２円高の３万９７８３円と反発で始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは前日比０．５９ドル安と３日ぶりに小反落したが、ハイテク株などが買われナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種株価指数は最高値を更新した。米ハイテク株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。為替は１ドル＝１５３円２０銭前後と前日夕方に比べ円高で推移している。 出所：MI