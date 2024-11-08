「求刑どおり無期懲役とする」裁判所は、90歳の女性に暴行を加え死なせたうえ高級時計などを奪った闇バイト強盗の実行犯に重い刑を科した。11月７日に東京地裁立川支部（菅原暁裁判長）が無期懲役の判決を下したのは、強盗致死などの罪に問われている永田陸人被告（23）だ。永田被告ら実行犯は、複数の闇バイト強盗事件に関与したとされる。’23年１月には東京都狛江市の住宅に侵入。家の中にいた90歳の女性Ａさんを殺害し、高級時