7日に全国の書店に並んだのは、その名も「藤井聡太ものがたり」です。藤井さん本人から聞き取った話をもとに、将棋の道に踏み出したきっかけから、プロ棋士となり数々の記録を達成するまでのエピソードが描かれています。売り場にいた人「藤井聡太さんってずっと強いので、どんな感じかなと見たくなりました」発売前から反響が大きく、すでに重版が決定しました。絵本に込めた想いについて、藤井さんはこうコメントしていま