【ELリーグフェーズ第4節】(ドーサン・アリーナ)ビクトリア・プルゼニ 2-1(前半1-1)ソシエダ<得点者>[ビ]P. Adu(13分)、D. Vašulín(89分)[ソ]オーリ・オスカールソン(35分)<警告>[ビ]J. Paluska(37分)、L. Červ(56分)、M. Havel(90分+6)[ソ]イゴール・スベルディア(42分)、ミケル・オヤルサバル(72分)、ジョン・アランブル(90分+6)、ルカ・スチッチ(90分+7)、ナイフ・アゲルド(90分+8)観衆:11,130人└