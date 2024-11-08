[11.7 ELリーグフェーズ第4節 ビクトリア・プルゼニ 2-1 ソシエダ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は7日、リーグフェーズ第4節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダ(スペイン)はビクトリア・プルゼニ(チェコ)に1-2で敗れた。久保はソシエダでの通算100試合目。節目の一戦に右ウイングで先発出場したが、相手のマークが集まる中で決定的な働きはできず、後半15分に途中交代となった。久保は3日のラ・リーガ前節セビージャ戦(◯2-0)