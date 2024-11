11月7日(木)に日本テレビにて放送した「D.U.N.K.第3章始動。Special!」で、2025年1月12日(日)・13日(月・祝) Kアリーナ横浜での「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」の開催を発表(開場15時30分・開演17時予定)。本イベントは“SKY-HI×日本テレビ”が贈るダンス&ボーカルプロジェクト「D.U.N.K.-DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-」の第3章となる音楽フェス。これまでもBMSG所属アーティストに加え、DREAMS COME