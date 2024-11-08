「DA.YO.NE」のリバイバルソングをリリースするKOMOREBIとMyM KOMOREBIとMyMによる楽曲「DA.YO.NE」がSTARBASE RECORDSから11⽉20⽇(⽔)にリリースされることが決定した。この楽曲は1994年に発売されたEAST END×YURIによる「DA.YO.NE」をリメイクした楽曲。プロデューサー陣にはPES、Matt Cab、MATZといった豪華なメンバーを起⽤し、平成の名曲にアレンジを加えリバイバルさせた。歌詞は原曲をベー