イングランドサッカー協会（FA）は7日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むイングランド代表メンバー26名を発表した。Your #ThreeLions for their final camp of 2024! &#129409;— England (@England) November 7, 2024GK：ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）アーロン・ラムズデール（サウサンプトン）DF：トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）レ