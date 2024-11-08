2024年3月、日銀の異次元緩和が終了し17年ぶりに利上げが実施されました。そして7月の追加利上げ。そうなると、多くの不動産投資家が気になるのがアパートローンへの影響です。今後の不動産投資にはどのような影響がおよぶのでしょうか？また、もし今後も金利が上昇し続けた場合、リスクを回避するにはどのような策があるのでしょうか？長岡FP事務所代表の長岡理知氏が解説します。今後、金利が上昇し続けたら…不動産投資家の