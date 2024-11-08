「耳」は読めるけれど「朶」の読み方が分からない……という人が多いのが、この漢字！正しい読み方をマスターして、これからは日常会話で使えるようにしたいですよね♪早速正解をご紹介していきます。Q.「耳朶」はなんと読む？「耳朶」は、「耳の下部に垂れ下がった、肉が柔らかい部分」を意味する言葉ですが、なんと読むでしょうか？Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/cup-aromatic-coffee-book-candle-on