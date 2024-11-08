元セルビア代表DFのアレクサンダル・コラロフ氏が、U-21セルビア代表の指揮官として監督キャリアをスタートすることになった。イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じている。現役時代にラツィオやローマ、マンチェスター・シティ、インテルで活躍したコラロフ氏は、2022年6月に現役引退を発表。スポーツディレクター(SD)やスカウトとしてのセカンドキャリアを構想していたなか、2023年7月にはセリエBに所属するピサの新SD