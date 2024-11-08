首相官邸前のバリケードに突っ込んだ車両（中央）を調べる警視庁の捜査員ら＝１０月１９日、東京都千代田区時事通信社

襲撃時の車にガソリン200L搭載か 首相官邸襲撃事件の男を再逮捕へ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 10月に自民党本部と首相官邸が襲撃された事件
  • 襲撃に使った車にガソリンが200リットル近く搭載されていたことが分かった
  • 警視庁は8日に火炎瓶処罰法違反容疑などで男を再逮捕する
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