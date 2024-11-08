Noel Randewich[７日 ロイター] - 米半導体大手エヌビディアの株価は７日、過去最高値を更新し、終値での時価総額は世界の上場企業で初めて３兆６０００億ドルを突破した。米大統領選で勝利したトランプ前大統領の掲げる減税や規制緩和に期待した上昇相場を追い風に、人工知能（ＡＩ）用半導体を手がける同社の人気が継続した。エヌビディアは２．２％上昇。ＬＳＥＧのデータによると、終値ベースの時価総額は３兆６５００億ド