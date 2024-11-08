日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1414（-6-0.42%） オリックス3412（+25+0.74%） クボタ2048（+8+0.39%） みずほＦＧ3472（+20+0.58%） 野村ＨＤ879（-7.2-0.81%） トヨタ自動車2729（-33-1.19%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出